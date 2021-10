Buzaul a fost reprezentat, aseara, de Ilona Andreea Necula, la celebrul concurs de muzica X-FACTOR, difuzat la Antena 1. Eleva a Liceului de Arte, Ilona a cantat melodia „Oops! I did it again!”, a lui Britney Spears, dar intr-o interpretare stil jazz. Juriul – format din Ștefan Banica Jr., Loredana Groza, Delia și Florin Ristei – a fost impresionat de prestația adolescentei din Buzau, fiind apreciata pentru originalitatea interpretarii și vocea aparte. Astfel, Ilona a primit patru de „DA” și va merge direct in bootcamp (faza de dinaintea selecțiilor finale). Va fi pe unul dintre scaunele rezervate…