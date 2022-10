Stiri pe aceeasi tema

- Via Transilvanica, traseul de drumetie lung de 1.400 de kilometri, de la Putna la Drobeta Turnu Severin, se lanseaza sambata la Alba Iulia. Proiectul a pornit tot de la Alba Iulia, in iunie 2018.

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, este primul demnitar, ce parcurge o porțiune semnificativa din Via Transilvanica alaturi de Tibi Ușeriu. Ministrul mediului, Tanczos Barna s-a alaturat ieri ultra-maratonistului Tibi Useriu si echipei sale pe “Drumul care unește” și a alergat alaturi de aceștia aproximativ…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, s-a alaturat ieri ultra-maratonistului Tibi Useriu si echipei sale pe “Drumul care unește” și a alergat alaturi de aceștia aproximativ 20 de kilometri, pe segmentul Bradetelu – Campu Cetatii din judetul Mures, startul avand loc pe o ploaie torentiala. Tanczos Barna…

- Via Transilvanica, traseu destinat excursiilor pe jos, cu bicicleta sau calare, care traverseaza zece judete si 107 orase si comune, va fi deschis oficial in data de 8 octombrie. Inaugurarea oficiala va avea loc in Piata Cetatii din Alba Iulia, in cadrul unui eveniment la care vor participa sustinatorii…

- Via Transilvania este finalizat. Traseul de lunga distanța destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau calare, care traverseaza 7 regiuni cultural-istorice din Romania mai are foarte puțin și va fi inaugurat. Ultimul tronson amenajat este cel din Alba, urmand a fi marcata finalizarea lui la Alba Iulia,…

- Astazi, Tibi Ușeriu ia la alergat cei 1.400 de km ai traseului de drumeții Via Transilvanica. Acesta va fi insoțit de un grup de alergatori, iar aventura lor poate fi urmarita online. Echipa condusa de Tibi Ușeriu va lua la alergat Via Transilvanica astazi. Startul va fi luat la Putna. Pe traseu se…

- Romania va fi strabatuta de cel mai lung traseu turistic ce va lega nordul cu sudul țarii, de la Manastirea Putna, simbol al unitații de credința al romanilor, la Dunare. Traseul are o lungime de 1.400 de km.

Via Transilvanica, traseul care unește Romania va fi inaugurat la Alba Iulia: Targ de drumeții și evenimente festive dupa patru ani de munca