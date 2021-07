VIDEO/FOTO Salvatorii japonezi caută supraviețuitori în nămol cu buldozerul, după alunecarea de teren masivă Sunt cel puțin 20 de persoane date disparute dupa ce orasul de coasta Atami, din centrul Japoniei, a fost acoperit de nori in urma unei alunecari de teren masive. Peste 1000 de salvatori cauta in namolul care ajunge pana brau. Sunt folosite inclusiv buldozere. Doi oameni au murit dupa alunecarea de teren produsa sambata in […] The post VIDEO/FOTO Salvatorii japonezi cauta supraviețuitori in namol cu buldozerul, dupa alunecarea de teren masiva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

