- Trei dintre cei cinci romani raniti in accidentul rutier din Bulgaria au fost adusi la Spitalul Floreasca din Capitala, acestia fiind constienti, stabili si cooperanti, a declarat, sambata, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Catalin Visean.

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Ministerul Sanatatii a anunțat, marti, ca un nou caz de variola maimutei a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat cu varsta de 22 de ani din Bucuresti. Conform sursei citate, starea lui de sanatate este buna si se afla in izolare in spital. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticati…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ. Acestea vor fi valabile astazi, pana la ora 21:00. Conform ANM, sunt anuntate instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ…

- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana anul…

- Al saselea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit MS, este vorba despre un barbat de 40 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din Bucuresti, iar investigatiile de laborator au confirmat joi ca pacientul este infectat cu variola maimutei,…

- Primul caz de variola maimuței confirmat in Romania a fost raportat, luni, in București, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat de 26 de ani al carui partener a calatorit in mai multe țari din Europa cu numeroase cazuri. Ministerul Sanatații a transmis ca barbatul este interat in spital…