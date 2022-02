Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, n.r. 9 februarie 2022 au intrat in Romania primele convoaie cu elemente de tehnica militara ale detasamentului SUA care va purta denumirea Task Force TF Cougar.Convoiul integral a innoptat in Vama Nadlac, iar in aceasta dimineata in jurul orei 06.00 au pornit spre Mihail Kogalniceanu,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca a fost incheiat contractul pentru livrarea Molnupiravir, care poate fi administrat pacientilor cu risc crescut si simptomatici la COVID-19, primele cantitati din acest medicament urmand sa ajunga in Romania pana la finalul acestei saptamani.…

- Perechea Raluca Olaru/Anna-Lena Friedsam s-a calificat, miercuri, in turul al doilea al probei de dublu din cadrul Australian Open. Olaru si Friedsam au trecut, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-4, de cuplul francez Alize Cornet/Diane Parry, beneficiar al unui wild card. In faza urmatoare, invingatoarele…

- Mai mulți romani, care se intorceau din Ungaria, au fost depistați de polițiștii de frontiera intr-un microbuz, al carui șofer a forțat intrarea in Romania, pentru a-i scapa de carantina, și a luat-o pe contrasens. Potrivit Poliției de Frontiera, luni, in jurul orei 22.50, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2021, o cantitate de gaze naturale cu 59,3% mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In primele noua luni, țara noastra a importat o cantitate de gaze naturale utilizabile…