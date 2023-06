Un șarpe a fost indepartat astazi dintr-un automat de cafea, in județul Mehedinți, dupa ce pompierii au fost sesizați prin intermediul SNUAU 112.

In cursul acestei zile s-a primit un apel prin intermediul SNUAU 112, in care a fost semnalata prezența unui șarpe in incinta magazinului mixt din satul Dudașu, comuna Șimian. La fața locului s-a deplasat un echipaj de Jandarmerie, care a a identificat un șarpe ascuns in aparatul de cafea al locației respective. Cu ajutorul dispozitivului din dotare, șarpele de casa in lungime de peste 100 cm a fost extras și, ulterior, eliberat in mediul natural.