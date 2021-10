VIDEO/FOTO Focuri de armă pentru prinderea unui contrabandist de țigări. Traficantul și-a incendiat mașina și fugit Polițiștii de frontiera din Botoșani au tras mai multe focuri de arma pentru a opri o mașina plina cu țigari de contrabanda. Șoferul acestuia a reușit sa scape, dupa ce și-a incendiat autoturismul intr-un lan de porumb. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de frontiera botoșaneni au depistat, luni dupa-amiaza, in apropierea localitații Roșiori, un autoturism […] The post VIDEO/FOTO Focuri de arma pentru prinderea unui contrabandist de țigari. Traficantul și-a incendiat mașina și fugit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

