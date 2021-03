Stiri pe aceeasi tema

- Medicul epidemiolog Virgil Musta, din Timișoara, afirma ca se observa o creștere a cazurilor Covid-19 in Europa, iar acest lucru este vizibil din pacate și in Romania. Coordonatorul secției Covid-19 din cadrul clinicii „Victor Babeș” susține ca este posibil un al treilea val al pandemiei, iar situația…

- Procesul de reorganizare a Complexului Energetic Hunedoara „este in lucru” Ministrul Economiei, Virgil Popescu. Foto: Gov.ro. Procesul de reorganizare a Complexului Energetic Hunedoara este în lucru de anul trecut și ar putea fi finalizat într-o luna, o luna și jumatate, a afirmat…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, declarat ca prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi scoasa anul acesta de compania Black Sea Oil&Gas din perimetrul Aurora, iar din zacamantul Neptun Deep probabil ca acest lucru se va intampla in anul 2025, , . „Eu cred ca vom scoate din Marea Neagra…

- Scandalul incompetenței cabinetului Orban, de fapt al fostului ministru al Fondurilor europene, Marcel Boloș, in elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliența prin care Romania urma sa beneficieze de 30,4 miliarde de euro este departe de fi incheiat. Faptul ca cei din cabinetul Orban n-au…

- „Pensiile aș vrea sa le scoatem din sfera politica. Majorarea de 40 la suta nu a fost pregatita și dorita la modul real. Romania nu și-ar putea permite acest efort bugetar.Era necesara o etapa de pregatire. Etapa aceasta a fost angajata prin lege in iunie 2019, cand era PSD la guvernare, și nu s-a facut…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a initiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra. Primele operatiuni de foraj au inceput la finalul lunii decembrie 2020 urmand ca, la inceputul acestui an, sa inceapa forajul…