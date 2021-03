Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a avut, miercuri, o videoconferinta cu omologul portughez, Joao Titterington Gomes Cravinho, printre subiectele abordate de cei doi fiind derularea contractului de achizitie a aeronavelor F-16, anunța AGERPRES. "Temele de pe agenda de discutii au…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a postat marti seara pe Facebook mai multe fotografii printre care si una in care apar mai multe parole, respectiv de acces la o videoconferinta, la un laptop, dar si la o adresa de e-mail.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a postat marti seara pe Facebook mai multe fotografii printre care si una in care apar mai multe parole, respectiv de acces la o videoconferinta, la un laptop, dar si la o adresa de e-mail.la un laptop, dar si la o adresa de e-mail.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, l-a primit, marti, la sediul MApN, pe omologul din Republica Turcia, Hulusi Akar, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o desfasoara in Romania, anunța AGERPRES. Potrivit unui comunicat MApN, intalnirea, reprogramata din anul 2020 in contextul…

- Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" Constanta SA organizeaza achizitie pentru furnizare echipamente aeroportuare Achizitia care se desfasoara pe 6 loturi are o valoarea totala estimata fara TVA este de 6.567.225 lei Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare…

- Procurorii anticoruptie au solicitat Primariei Ploiesti transmiterea mai multor documente referitoare la derularea contractului de salubritate in perioada 2017-2020, au declarat, pentru AGERPRES, surse din administratia locala. Potrivit acestora, cererea procurorilor anticoruptie vizeaza…

- Premiera in Romania: Cainii de la Centrul Chinologic al Poliției Romane din Sibiu, antrenați pentru depistarea persoanelor infectate cu COVID-19 Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode impreuna cu Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, au efectuat o vizita de lucru la Centrul Chinologic al Poliției…

- Premierul Florin Citu a discutat miercuri la telefon cu omologul sau portughez, Antonio Costa, fiind abordate subiecte privind evolutia pandemiei in cele doua state si dezvoltarea relatiilor economice bilaterale. "Am avut azi o convorbire telefonica cu premierul portughez, Antonio Costa.…