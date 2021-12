Videoconferință Biden-Putin, într-un moment de vârf al tensiunilor Moscova - Occident Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin vor avea marti o întrevedere prin videoconferinta, au anuntat sâmbata Kremlinul si un oficial al Casei Albe. Este o discutie foarte asteptata într-un moment de vârf al tensiunilor între Moscova si Occident legate de Ucraina, relateaza agentiile internationale de presa.

Purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis ca Putin si Biden vor discuta, printre alte teme de pe agenda, despre Ucraina, precum si despre implementarea întelegerilor convenite la summitul lor desfasurat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

