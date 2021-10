VIDEO/Cod Roșu la Spitalul Cărbunești, suport COVID. A cedat instalația de oxigen. Bolnavii, mutați în ambulanțe Situație critica la Spitalul din Targu Carbunești, din județul Gorj, dupa ce instalația de oxigen a cedat, vineri dimineața. In spitalul suport COVID-19 sunt internați peste 150 de pacienți. 15 pacienti de la Sectia ATI au fost trecuti pe tuburi de oxigen, in ambulante. „Instalația de oxigen a clacat. Pacienții sunt trecuți pe tubul de […] The post VIDEO/Cod Roșu la Spitalul Carbunești, suport COVID. A cedat instalația de oxigen. Bolnavii, mutați in ambulanțe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

