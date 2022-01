Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata britanica Adele a dezvaluit, miercuri, un videoclip inedit al melodiei „Oh My God”, ce face parte din noul album de succes „30”, informeaza News.ro. Filmat in alb si negru, videoclipul o arata pe Adele inconjurata de dansatori.Autorul videoclipului este Sam Brown, cel care…

- INNA se bucura de un real succes pe plan profesional. Artista va avea o colaborare cu celebrul artist Sean Paul. Videoclipul va fi lansat in curand, iar artista spera ca melodia va fi printre preferatele fanilor sai. INNA continua seria colaborarilor de succes și pregatește lansarea celui mai recent…

- In vara lui 1998, Dinamo facea unul dintre cele mai inedite transferuri: iși aducea din Maroc un portar de 26 de ani. Ajuns acum la 48 de ani, Khalid iși amintește cu drag de experiența din Romania. Sub comanda lui Cornel Dinu, marocanul a devenit titular la Dinamo, caștigand lupta cu Ștefan Preda,…

- O Curte de Apel din Tarile de Jos a dispus marti ca o colectie de artefacte de aur stravechi din Crimeea, revendicate de Ucraina si de muzee din teritoriul anexat de Rusia, ar trebui returnate statului ucrainean, informeaza Reuters. Obiectele, printre care se numara un coif scitic din aur masiv,…

- Noul single al cantaretei Adele, „Easy On Me”, a devenit cel mai difuzat din istoria radioului american in cursul saptamanii de dupa lansare. Adele a stabilit un nou record cu single-ul „Easy On Me”, lansat vinerea trecuta, devenind titlul cel mai difuzat la radio in cursul saptamanii de dupa lansarea…

