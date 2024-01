(VIDEO)Actorul Nicolas Cage împlineşte 60 de ani Nicolas Cage este cunoscut publicului larg pentru roluri din productii precum ”Moonstruck”, ”The Rock”, ”Con Air”, dar si pentru pasiunea pe care o are pentru actorie, pentru modul in care isi pune in scena rolurile. S-a nascut in California in 1964. Si-a descoperit pasiunea pentru actorie in timpul unor cursuri de vara organizate de American Conservatory Theatre din San Francisco, conform www.biography.com si www.imdb.com . Primele sale roluri au vizat interpretari in comedii dedicate tinerilor, precum ”Fast Times at Ridgemont High” (1982), in care joaca alaturi de Sean Penn, urmat de rolul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood implinește astazi 60 de ani. Nicolas Cage a avut apariții in filme considerate drept capodopere, cum ar fi interpretarea personajului Ben Sanderson in „Leaving Las Vegas/ Parasind Las Vegas-ul”.

- Celebrul actor american Nicolas Cage, in varsta de 59 de ani, a trecut prin mai multe etape in cariera sa. Mulți au calificat aparițiile sale drept capodopere, cum ar fi interpretarea personajului Ben Sanderson in „Leaving Las Vegas/ Parasind Las Vegas-ul pentru care a caștigat și un Oscar.

- Universitatea Cluj va evolua in aceasta seara, de la ora 19:00, pe terenul celor de la FC Botoșani, intr-o partida ce va conta pentru etapa a III-a, din cadrul grupelor Cupei Romaniei. De la aceeași ora, Rapid București va primi vizita celor de la CFR Cluj. Cu victorie, Universitatea Cluj este calificata…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Romania TV ca in momentul in care va pierde un rand de alegeri se va retrage din conducerea PSD, in contextul in care in 2024 toate rundele de alegeri (europarlamentare, locale, parlamentare, prezidențiale) se vor desfașura in premiera intr-un singur an.„Cand…

- Constanta s a aflat, incepand de sambata, 18 noiembrie 2023, sub mai multe avertizari nowcasting emise de meteorologi. Acestea s au referit la manifestarea unor fenomene meteo extreme, cum ar fi: intensificari ale rafalelor de vant si cantitati importante de precipitatii.Vremea rece si a spus cuvantul…

- Sorana Cirstea continua sa fie jucatoarea din Romania clasata cel mai bine in ierarhia WTA dat publicitatii luni, ea se mentine pe locul 26, cu 1765 de puncte. Ana Bogdan este pe locul 67, cu 942 puncte,.Irina Begu este pe 76, cu 888 de puncte, iar in top 100 se mai afla Jaqueline Cristian, mentinere…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei cu numarul 17 din Superliga, care se disputa intre 24 noiembrie și 27 noiembrie. Runda cu numarul 17 din Superliga incepe vineri, 24 noiembrie, cand este programat duelul dintre Hermannstadt și Poli Iași. Epilogul etapei este meciul dintre Rapid…

- La jumatatea lunii noiembrie, echipele naționale de fotbal din Africa vor susține primele meciuri din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, competiție care va fi gazduita de Canada, Mexic și SUA. In cursa pentru obținerea biletelor de participare la acest turneu final sunt angrenați…