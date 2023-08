Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cazul gravidei care a nascut in fața spitalului din Urziceni, o alta situație dramatica s-a petrecut la Constanța. O femeie de 75 de ani a murit așteptand ambulanța. S-a intamplat in localitatea Baneasa. Pensionara aflata in stop cardio-respirator s-a stins in curtea spitalului comunal. „Vara,…

- Șeful centrului Cyberint din SRI, generalul Anton Rog, spune ca toate cele 3 servicii de informații ale Rusiei au atacat cibernetic instituții din Romania, dupa declanșarea invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina. Șeful Cyberint nu a precizat cum a raspuns SRI atacurilor, dar a explicat ca malware-ul…

- Rusia ar putea ataca nave civile in Marea Neagra și sa dea vina pe Ucraina, avertizeaza SUA . Dupa decizia Rusiei de a se retrage din acordul pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, SUA avertizeaza ca Moscova ar putea folosi acest pretext pentru a lovi nave civile. Aceasta a treia noapte…

- Ministerul rus al Apararii a transmis ca va considera toate navele care navigheaza la Marea Neagra catre porturi din Ucraina, incepand de joi, drept eventuali transportatori de incarcatura militara, relateaza CNN. Totodata, statele ale caror steaguri vor flutura pe aceste nave vor fi considerate implicate…

- Aderarea Ucrainei la NATO va duce imediat la declansarea celui de-al treilea razboi mondial deoarece ar insemna ca alianta nord-atlantica este in razboi cu Rusia, a declarat vineri la postul public de radio premierul ungar Viktor Orban, transmite agenția MTI, citata de Agerpres. „Daca am face ceea ce…

- Romania susține aplicarea de proceduri simplificate pentru aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica, prin renunțarea la planul de acțiune pentru aderare (MAP – Membership Action Plan), a afirmat marți președintele Klaus Iohannis, inaintea Summit-ului NATO de la Vilnius, Lituania. Situația geopolitica…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a transmis, marti, Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina. In luna iulie a anului trecut, ONU si Turcia au…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…