- Aeroportul din Odesa, oras portuar din sudul Ucrainei, a fost lovit sambata de un tir rusesc cu racheta care a distrus pista, fara a provoca victime, a anuntat guvernatorul regiunii, Maksim Marcenko, relateaza AFP. „Astazi, dusmanul a lovit din Crimeea cu un sistem de racheta pentru apararea de coasta…

- Locuitorii din Mariupol au așteptat la cozi lungi pentru a-și lua pensiile, in condițiile in care mulți dintre cei care au ramas in oraș nu mai au bani. Portul din sudul Ucrainei, candva un oraș cu 400.000 de locuitori, a fost scena unor lupte crancene intre forțele ruse și ucrainene. Mari porțiuni…

- Locuitorii din orașul estic Sloviansk și-au exprimat intreaga incredere in armata ucraineana in timp ce soldații ruși inaintau spre orașul lor. Rusia a lansat marți (19 aprilie) mult așteptatul atac total asupra estului Ucrainei, dezlanțuind mii de trupe in ceea ce Ucraina a descris drept Batalia de…

- Imagini filmate cu drona arata un complex de apartamente distrus in centrul orașului portuar asediat Mariupol, din estul Ucrainei, care a fost scena unor lupte aprige intre armata rusa și forțele ucrainene care apara orașul. Pe parcursul saptamanilor de lupte, infrastructura din Mariupol a suferit pagube…

- Republica Moldova este foarte ingrijorata de un eventual atac la Odessa al Rusiei, intrucat regiunea Odessa din Ucraina este foarte apropiata de Republica Moldova. Punctul de vedere al guvernului de la Chișinau a fost exprimat de premierul Natalia Gavrilița. „Suntem foarte preocupati de continuarea…

- Rusia ar fi acceptat verbal propunerile Ucrainei, a declarat șeful negociatorilor ucraineni, David Arahamia. Anunțul parții ucrainene a venit in seara zilei de sambata, 2 aprilie 2022. Șeful echipei ucrainene a precizat ca el așteapta acum o confirmare scrisa din partea echipei Rusiei. „Federatia Rusa…

- In 1941, orașul-port sovietic Odesa se pregatea sa se apere impotriva atacurilor germane. 80 de ani mai tarziu, in timp ce navele rusești se invart pe mare, orașul se pregatește sa faca acest lucru din nou, deși mulți din oraș cred ca de data aceasta atacatorii nu vor veni. Era 1941. Orașul-port sovietic…

- Imaginile au fost surprinse intr-un magazin Perekryostok din nordul Moscovei. Consilierul Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Liubov Tsybulska, a postat pe Twitter un clip video in care oamenii se luptau pentru zahar: „Oamenii din Moscova lupta pentru…zahar. Au fost rafturi goale – fara sare,…