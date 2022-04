VIDEO: Zelenski spune că negocierile de pace se prăbușesc, iar bătălia din estul țării face ravagii La o zi dupa ce doua rachete cu raza lunga de acțiune au lovit o zona rezidențiala din Kiev, Ucraina a declarat ca a suferit pierderi grele in urma asaltului rusesc din est, dar ca pierderile Rusiei au fost și mai mari. Copii și batrani era inghesuiți intr-un autobuz de evacuare in orașul Lyman din estul Ucrainei, vineri, in timp ce Rusia și-a intensificat asaltul in estul țarii. Ucraina a recunoscut ca a suferit pierderi grele in atacul continuu, dar a spus ca cele ale Rusiei au fost și mai grave, in timp ce legislatorii americani s-au angajat sa acționeze rapid asupra unui plan de a trimite… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

