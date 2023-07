VIDEO. Zeci de percheziții în Argeș, la braconierii care vânau urși. Un militar implicat 27 de percheziții au loc, miercuri, la braconierii care vanau urși. Unul dintre ei este militar. „La data de 12 iulie a.c., polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Romana pun in executare 27 de mandate de percheziție domiciliara, in județul Argeș, in cadrul unui dosar de urmarire penala, aflat in supravegherea Parchetului […] The post VIDEO. Zeci de percheziții in Argeș, la braconierii care vanau urși. Un militar implicat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

