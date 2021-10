​​VIDEO Zeci de mii de polonezi au demonstrat duminică pentru a sprijini apartenenţa la Uniunea Europeană a Poloniei Zeci de mii de polonezi au demonstrat, duminica, pentru a sprijini apartenenta la Uniunea Europeana, dupa ce o decizie a curții constituționale potrivit careia parti din legislatia UE este incompatibila cu Constitutia a provocat îngrijorari ca tara ar putea sa iasa din blocul comunitar.



Politicieni europeni si-au exprimat îngrijorarrea legata de decizia de joi a Tribunalului Constitutional al Poloniei, pe care o considera ca submineaza pilonul juridic pe care se bazeaza UE, scrie News.ro.



Potivit organizatorilor, protestele au avut loc în peste 100 de orase si localitati… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

