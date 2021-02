Stiri pe aceeasi tema

- Impactul intre un autoturism si o duba care transporta porci s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Potrivit IPJ Buzau, accidentul rutier s-a produs, sambata dupa-amiaza, pe E85, la iesire din municipiul Ramnicul Sarat catre Focsani.

- Impactul intre un autoturism și o duba care transporta porci s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Potrivit IPJ, accidentul rutier s-a produs, sambata dupa-amiaza, pe E85, la ieșire din municipiul Ramnicul Sarat catre Focșani. Potrivit martorilor, un VW Golf a intrat intr-o furgoneta care transporta…

- "Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier s-a stabilit ca o femeie de 34 de ani din Pitesti, care conducea un autoturism pe DN 67 B, din directia Vedea catre Pitesti, ar fi intrat in coliziune cu o autobasculanta, condusa din sens opus de un barbat de 48 de…

- O persoana a murit iar alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe DN2 E85, la iesirea din Ramnicu Sarat catre Focsani, informeaza News.ro. Evenimentul rutier s-a petrecut dupa ce un barbat de 33 de ani din Vrancea aflat la volanul unui microbuz a intrat…

- Polițiștii efectueaza cercetarea la fata locului, urmand sa stabileasca cu exactitate toate imprejurarile producerii evenimentului rutier The post Nisipuri: Trei persoane ranite dupa coliziunea dintre un tir, un autoturism și o autoutilitara first appeared on Partener TV .

- Aseara, in jurul orei 20.55, pe DN2 E85, in afara localitații Tișița, a avut loc o coliziune intre un autoturism condus de un barbat de 26 de ani, din județul Iași care circula pe direcția Focșani- Bacau și un autoturism condus de o femeie, de 31 de ani, din județul Bacau. Din nefericire, in cursul…

