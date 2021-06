Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane - inclusiv noua copii - au murit intr-un carambol implicand 18 vehicule, in apropiere de Greenville, in statul american Alabama, potrivit medicului legist din comitatul Butler, care considera ca acest accident probabil are legatura cu furtuna Claudette, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Darnella Frazier, tanara in varsta de 18 ani care a filmat arestarea si moartea lui George Floyd la Minneapolis la sfarsitul lui mai 2020, publicatiile Star Tribune, The New York Times, The Atlantic si agentia Reuters au primit, vineri, premii Pulitzer, cele mai prestigioase recompense ale jurnalismului…

- Doi adolescenți au fugit dintr-un centru de plasament dintr-o localitate din statul american Florida și au furat doua arme de foc. Aceștia planuiau sa ucida mai mulți polițiști. Potrivit informațiilor furnizate de CNN, este vorba despre un baiat de 12 ani și de o fata de 14 ani. Nicole Jackson și Travis…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (26 ani, 133 WTA) s-a calificat in finala turneului ITF de la Bonita Springs (Florida), competitie dotata cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a invins-o in semifinale pe o alta romanca, Irina Fetecau, scor 6-4, 6-1. Cotata cu a cincea sansa la cucerirea…

- Alexandru Ciorniciuc, fost junior la FC Dinamo, care suferea de cancer la creier, a decedat, miercuri, la varsta de 23 de ani, potrivit news.ro. Citește și: DOSAR Cum a ajuns DNA la `cartița` de la CONTRA-INFORMAȚII Suceava... "Fostul junior dinamovist Alexandru Ciorniciuc, component…

- Compania americana Pfizer si partenerul sau german BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID19 pe copii cu varste sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022, a declarat joi compania farmaceutica din SUA, relateaza Reuters. Primii…