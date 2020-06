Stiri pe aceeasi tema

- Veronica s-a transformat intr-o adevarata diva. Alaturi de soțul sau și de colegul sau de breasla, artistul Rafaelo, tanara din Blagești a pozat ca un adevarat model. Iata cum s-au pregatit cei trei pentru ședința foto de senzație!

- Duminica, pe data de 24 mai, Veronica și Viorel au implinit 6 ani de casatorie. Din pacate, deși aceștia au participat la o cina romantica cu adevarat spectaculoasa, fericitul eveniment a fost umbrit de o veste bomba! Vulpița susține ca soțul sau o inșeala și ca are alta partenera!

- Veronica și Viorel au fost din nou protagoniștii unul scandal uriaș. Ieri, dupa sfarșitul emisiunii, cei doi soți și-au aruncat cuvinte dure, reproșuri și amenințari. La un moment dat, soțul Vulpiței a amenințat ca pleaca la gara, iar acum ea nu mai știe nimic de el. A ramas aceasta singura?

- Veronica și Viorel trec din nou printr-o perioada tensionata. Dupa ce barbatul s-a suparat foarte tare pe faptul ca soția lui a lansat o piesa cu artistul Rafaelo, Vulpița s-a intors și acum ea este cea care nu mai vede o cale spre impacare. Ajuns la capatul disperarii, soțul tinerei din Blagești vrea…

- Totul a inceput de cand Veronica a luat decizia de a scoate o piesa alaturi de Raffaelo. Viorel a fost deranjat de acest lucru, dar ce l-a suparat cel mai tare a fost ca Vulpița a imbracat, fara știrea lui, o rochie de mireasa. „El e suparat ca m-am imbracat in rochie de mireasa in videoclipul meu”,…

- In loc sa fie liniste si armonie, de Paste, in casa sotilor Stegaru a fost. scandal! Asta pentru ca, se pare ca, intr-una din zile, Vulpita a disparut de acasa, pret de cateva ore bune. S-a intamplat dupa ce, acuza Viorel, Veronica l-a incuiat pe el in casa si ea a zbughit-o pe usa. Lucru pe care Vulpita,…

- Pentru ca deja au devenit vedete la București, Viorel și Vulpița au trecut la urmatorul pas. Cei doi au ajuns in vizita la stomatolog pentru un control de rutina, dar și pentru a avea un zambet fermecator!

- Un nou episod din viata Vulpitei si a lui Viorel este in plina desfasurare. Viorel este de parere ca tatal Veronicai nu-l mai vrea in familie, motiv pentru care este dispus sa vina la Bucuresti si sa-si ia fiica. De asemenea, barbatul are gand sa-l trimita pe Vio la munca, iar pe Vupli sa o tina acasa,…