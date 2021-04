Vulcanul Sinabung din provincia indoneziana Sumatra de Nord a erupt de doua ori luni, expulzand coloane de cenusa cu o inaltime de pana la 2.000 de metri, potrivit Centrului de vulcanologie si gestionare a pericolelor geologice, informeaza Xinhua. Prima eruptie a avut loc la ora locala 10:43 a.m., coloana de cenusa ridicandu-se pana la o inaltime de 2.000 de metri de varf, timp de 230 de secunde, urmata de a doua eruptie, la ora locala 10:47 a.m, proiectand cenusa la o inaltime de 1.000 de metri, timp de 136 de secunde. ''In eventualitatea unei ploi de cenusa, sfatuim oamenii sa poarte…