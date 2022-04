Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru acest sfarșit de saptamana cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +3 și +5 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la -10 grade Celsius. Vremea se incalzește ușor de luni, iar pentru 3 zile maximele vor urca și pana la +11 grade.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil la nord și in centrul țarii, iar la sud - precipitații slabe. Maximele vor oscila intre +3 și +5 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la -6 grade Celsius. Vremea se menține rece in urmatoarele zile.

- In urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci in Transilvania. Meteorologii anunța temperaturi foarte scazute pentru prima parte a lunii martie.Vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani (28 februarie - 13 martie) iar precipitatiile, slabe cantitativ, isi vor face simtita prezenta in unele regiuni…

- Vremea va continua sa se incalzeasca, vineri, iar acest aspect se va resimți mai ales in regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor situa, in general, intre -1 și 9 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros in vest, centru și nord, unde pe arii relativ extinse vor cadea precipitații mixte.…

- Meteorologii anunța pentru astazi ninsori pe intreg teritoriul țarii. Pe timp se așteapta pana la -3 grade, iar noaptea mercurul va cobori pana la -11 grade Celsius. Vremea se va menține rece toata saptamana.

- Cum va fi VREMEA in luna ianuarie și februarie 2022. Prognoza METEO pe PATRU saptamani Cum va fi VREMEA in luna ianuarie și februarie 2022. Prognoza METEO pe PATRU saptamani Meteorologii au emis prognoza meteo pentru finalul lunii ianuarie și luna februarie. Vremea se va raci, iar precipitațiile vor…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Foarte frig și cateva ninsori. Prognoza meteo de weekend, 21-23 ianuarie Vremea va fi in continuare foarte rece, mai ales noaptea și dimineața, in județul Alba. Sunt anunțate minime de -12 grade in zonele joase, respectiv – 16 la munte. Vor fi și cateva ninsori, vineri…

- In urmatoarele 24 de ore, cerul va fi variabil pe tot teritoriul țarii. La Briceni și Soroca se va inregistra minus un grad, in timp ce la Balți și Orhei vor fi zero grade Celsius. La Tiraspol și Leova se așteapta 2 grade, iar la Comrat și Cahul 4 grade Celsius.