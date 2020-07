Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, cam o treime din maștile de protecție este asigurata de producatorii romani, crede Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri. El a declarat intr-un interviu pentru HotNews.ro ca in prezent sunt 24 de producatori. La biocide situația este și mai buna. Potrivit…

- Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, spune ca Hidroelectrica i-a transmis ca nu poate vinde energie electrica direct catre consumatori din cauza ca nu ar avea un soft. "I-am întrebat de ce nu pot și au zis: Nu avem softul care sa ne faca facturile. Ei, asta…

- Nu va trece mult timp pâna când vor fi finalizate discuțiile dintre statul român și posibili parteneri pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, susține ministrul Economiei Virgil Popescu, într-un interviu acordat HotNews.ro. Acesta a confirmat, practic, ca exista…

- ​Cum va fi aplicat marele plan al Guvernului de relansare economica? Cum vor fi atrași noi investitori pentru proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda? Vor mai fi exploatate vreodata gazele din Marea Neagra? Ce gaze vor fi transportate prin conducta BRUA? A încalcat sau nu legislația privind…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, promite ca autoritatile vor incepe "efectiv" construirea reactoarelor 3 si 4 ale Centralei de la Cernavoda.El sustine ca, dupa renuntarea la negocierile cu consortiul chinez China General Nuclear, Guvernul are "o strategie" in privinta dezvoltarii centralei.…

- "Daca vorbim despre companiile din domeniul energiei, ce am observat eu pana acum este ca s-a vorbit, si s-a vorbit, si s-a vorbit de investitii si atat. Am ramas cu vorbitul. De aceea am solicitat si am emis un ordin, acum cred ca doua saptamani, prin care au un termen limita toate companiile…