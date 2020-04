Stiri pe aceeasi tema

- Sandra, o femela de urangutan in varsta de 34 de ani, a invițat sa se spele corect pe maini, iar imaginile cu ea au devenit virale, anunța MEDIAFAX.Sandra si-a insusit acest obicei spalandu-se de mai multe ori pe zi, dupa ce a remarcat ca ingrijitorii ei de la Centrul pentru Primate Mari din…

- Doi medici talentați din Statele Unite ale Americii au facut o pauza de la treburile medicale și s-au pus pe cantat. Chirurgul ortoped Elvis Francois interpreteaza piesa ”Imagine” a lui John Lennon, in timp ce un coleg il ajuta cu pianul. „In viata, sunt multe lucruri care ne dezbina. Religia, rasa,…

- "Foarte puțini dintre noi știu sa se spele așa cum trebuie pe maini. Sunt doar 30 de secunde care, folosite corect, pot face diferența intre sanatate și boala", a declarat artistul Smiley, care a pus la lucru resursele creative ale studioului HaHaHa Production pentru a transmite intr-un mod amuzant…

- Spalatul pe maini este metoda cea mai sigura de prevenire a imbolnavirilor cu coronavirus. Deprinderea acestui obicei joaca un rol important in protejarea sanatatii, iar copiii trebuie incurajati sa se spele pe maini. Pentru a-i determina sa deprinda acest obicei sanatos, parintii pot apela la cateva…

- Chiar și in Parlamentul Romaniei a ajuns frica de o epidemie de coronavirus, așa ca aleșii au la dispoziție sticle de dezinfectant pentru maini. Dar, pentru ca pana acum lucrurile pareau normale, sticlele au fost lipite de mese pentru a nu putea fi furate. Imaginile publicate pe pagina de Facebook Fara…

- Autoritațile din statul american Florida cauta un barbat suspectat ca a intrat prin efracție in casa altui barbat și i-a supt degetele de la picioare in timp ce dormea, scrie Digi24.ro Intamplarea a avut loc pe 24 decembrie, in orașul Bradenton, iar victima s-a trezit in timpul nopții și l-a gasit pe…