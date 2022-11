Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat miercuri un nou raid cu rachete asupra Ucrainei, unde sirenele antiaeriene au rasunat in intreaga țara. O pana uriașa de curent s-a produs in Republica Moldova in urma atacurilor din țara vecina. La Kiev, cel puțin o infrastructura critica a fost lovita. De asemenea, au fost auzite explozii…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, miercuri, ca „Rusia a lasat Moldova pe intuneric”, dar „furnizarea energiei electrice poate fi stabilita”. „Rusia a lasat Moldova pe intuneric. Razboiul Rusiei in Ucraina omoara oameni, distruge cu rachete blocurile de locuit și infrastructura energetica.…

- Rusia a lansat miercuri un nou raid cu rachete asupra Ucrainei, lovind cel putin o infrastructura critica in capitala Kiev, unde au fost auzite explozii catre periferie, relateaza Reuters si AFP. Sirenele antiaeriene au fost declansate in toata Ucraina si sistemele de aparare antiaeriana au intrat in…

- Rusia a lansat noi atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina. In urma bombardamentelor, care au avut loc in numeroase regiuni, inclusiv la Kiev, Republica Moldova a ramas din nou fara curent electric. In bezna sunt și majoritatea localitaților din Ucraina, transmite TV8 . In Nikolaev,…

- Atacul cu racheta de saptamana trecuta din Polonia a fost o "provocare intenționata" impotriva Moscovei și a Minskului, a afirmat luni președintele belarus Alexander Lukașenko, potrivit Sky News.Saptamana trecuta, o racheta a lovit un siloz de cereale in satul Przewodow din estul Poloniei, aflat in…

- Scenariul sumbru prevazut inca la inceputul crizei energetice trebuie depașit cu mai puține consecințe negative, iar ajutorul nostru numarul unu este Romania, susține analistul politic Ion Tabarța. El constata, in cadrul emisiunii Ora de varf, de la Radio Chișinau, ca Republica Moldova trece in acest…

- Republica Moldova condamna ferm așa-numitele referendumuri in Ucraina, organizate de Federația Rusa in regiunile ocupate din Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk, considerand ca sunt ilegale.

- Principala companie aeriana din Republica Moldova, Air Moldova, a renuntat, in cele din urma, la decizia de a relua zborurile comerciale spre Moscova pe care o anuntase saptamana trecuta, in plin conflict in Ucraina. „Autoritatea Aeronautica Civila din Republica Moldova a anuntat o directiva operationala…