VIDEO | Vila unui criminal în serie din filmul ”Tăcerea mieilor”, scoasă la vânzare. Cât costă ”casa ororilor” Casa folosita pentru filmarile la pelicula "Tacerea mieilor" din 1991, in care traia unul dintre criminalii in serie, este scoasa la vanzare, noteaza News.ro.Vila in stilul ”Regina Ana” a ucigașului psihopat Buffalo Bill este pe deplin operaționala și poate fi cumparata la prețul de 298.500 de dolari, anunțaNew York Post.Aflata in localitatea Perryopolis, statul Pennsylvania, casa are patru dormitoare, cu o veranda intinsa, se afla pe o proprietate de 1,7 acri (aproximativ 6.880 metri patrați) de-a lungul șinelor de tren prezentate in deschiderea scenei cu Buffalo Bill. ”Cea mai mare parte a Americii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

