- "Alegerile. Eu altceva vin si spun si aici e problema de lidership. Ce i-a oprit in ultimele luni? Ce i-a impiedicat sa ia echipamente pentru ATI? Alegerile au fost. Noi am auzit in fiecare zi ca guvernul a gestionat foarte bine. La noi toate cifrele, pare coincidenta, pare sa nu sara. A votat PSD…

- El a adaugat ca alesii partidului pe care il conduce vor veni cu doua amendamente la proiectul de lege care prevede amanarea alegerilor pentru 14 martie si anume Parlamentul nu mai adopta masuri cu caracter financiar-bugetar, iar parlamentarii sa nu mai primeasca salariile dupa ce a expirat mandatul…

- "Exista o solutie pe care toate tarile pe care o aplica toate tarile mai putin Romania. Testezi cat mai mult. Si tii cat mai multi asimptomatici nu stiu ca au virusul si dau mai departe la cei care ajung in spital. La noi rata mortalitatii e mult mai mare. De aceea rata de infectare e mult mai mare.…

- Chiar daca in Parlament a fost depus un proiect pentru amanarea alegerilor parlamentare pana in martie 2021, Victor Ponta este convins ca alegerile lor avea pe loc pe 6 decembrie, asa cum a stabilit Guvernul. Liderul Pro Romania il considera vinovat pe premierul Orban pentru cresterea brusca a numarului…

- "Trebuie sa fim convinsi ca cei care decid cine e primar, cine e presedintele de Consiliul Judetean, deputat, senator, sunt cetatenii. Daca pentru asta e nevoie sa renumaram, haideti sa o facem. Nu doar in Bucuresti s-a intamplat. La Moldova Noua un primar ales de cetateni de la PSD si Pro…

- "Eu m-am saturat sa fiu oprit de cetateni pe strada care imi reporseaza ca nu merge lunmina, ca nu au apa calda, ca sunt gropi. Ca sa nu mai vorbim de ce dezastru lasa in urma companiile municipale, RADETUL. M-am saturat sa fim certati de cetateni din cauza lor. I-am spus Gabrielei Firea si…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a apreciat miercuri, la Antena 3, ca alegerile locale nu vor aduce mari schimbari.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam nasul pentru a minimiza riscul infecțiilor respiratorii„Eu cred ca nu se va schimba nimic. Nu ai dat ocazia sa se faca campanie electorala, nu ai dat…

- "Desi am respectat toate regulile de protectie, duminica in Bucuresti voi face testul Covid 19. Pana ce primesc rezultatul, nu voi mai participa fizic la actiuni de campanie. Multa sanatate si mult succes candidatilor PRO Romania", a scris Victor Ponta, intr-un mesaj publicat pe Facebook. …