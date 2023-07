Stiri pe aceeasi tema

- bull; Romeo Stavar Vergea este consilier local USR in Consiliul Local Municipal Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2023, Romeo Stavar Vergea a mentionat doua terenuri, un apartament, o casa de locuit, doua autoturisme, dar si patru active financiare si doua credite bancare.bull; Ca interese,…

- Progresul rapid al economiei digitale creeaza oportunitați nu numai pentru occidentali, ci și pentru țarile in curs de dezvoltare.Are potențialul de a crește productivitatea, de a extinde incluziunea financiara și de a stimula dezvoltarea durabila. Printre aceste oportunitați, tehnologia blockchain…

- Progresul țarii noastre in procesul de integrare europeana, precum și prioritațile de dezvoltare a țarii, stabilite de Executiv, au fost discutate in cadrul unei videoconferințe a prim-ministrului Dorin Recean cu membrii rețelei „Uniți pentru Moldova”, din care fac parte europarlamentari și deputați…

- Alin Burcea, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), spune ca a stat, joi, 4 ore la coada pentru a iesi cu masina din tara pe la vama Giurgiu. Oficialul ANAT a criticat timpii mari de asteptare si autoritatile care „se fac de ras”. „Autoritatile romane, Politia de Frontiera,…

- Razboiul, criza climatica si pandemia de coronavirus ameninta decenii de progres in ce priveste sistemul global de sanatate, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la inceputul reuniunii anuale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), la Geneva, relateaza dpa, preluata de Agerpres.…

- Scaderea preturilor la grau, din ultimele luni, a inceput sa produca efecte pe tot lantul de productie, spun cei din industrie. Unele sortimente de faina, paine si paste costa mai putin. Insa nu toti producatorii au taiat deocamdata preturile. Analistii estimeaza recolte bogate de grau in aceasta vara,…

- A cincea generatie MINI Hatch 3 usi dispune de propulsie electrica si continua povestea de succes a modelului legendar. Cu un maxim de go-kart driving feeling, noul MINI Cooper Electric intruchipeaza placerea de a conduce distincta a marcii pentru viitor. Urmatoarea generatie a familiei MINI este…