VIDEO-Vezi cat de rapid este noul BMW 840i GranCoupe pe benzina si 340 CP

Stiri pe aceeasi tema

- In vara acestui an, Chervolet a prezentat noua generație Corvette C8 Stingray. Modelul american este echipat cu un motor V8 Small Block de 6.2 litri aspirat natural care produce 502 de cai putere (in echiparea cu evacuare de performanța) și 637 Nm. Oficialii casei de tuning Hennessey spun ca in ultimele…

- Avionul de recunoastere cu aspect science-fiction a fost creat de catre divizia Skunk Works a companiei Lockheed in anii ’60 si s-a retras in 1998. Doar 32 de avioane au fost produse in total.

- In toamna anului trecut, Seat a publicat primele imagini și detalii referitoare la SUV-ul Tarraco. Pana in acest moment, fanii motoarelor pe benzina puteau comanda modelul producatorului spaniol fie intr-o versiune cu transmisie manuala, fie intr-o varianta cu transmisie automata și sistem de tracțiune…

- In 2017, Mini prezenta conceptul John Cooper Works GP in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt. Prototipul dezvoltat de constructorul britanic a fost intampinat cu brațele deschise de fani, iar cateva luni mai tarziu, oficialii Mini au anunțat ca vor produce și o versiune de serie. Acum, cu ocazia Salonului…

- Noul model Dacia Logan Stepway a fost pus in vanzare incepand de joi de Automobile Dacia, pe platforma de vanzari online a companiei vanzari.dacia.ro, iar din luna decembrie modelul va fi disponibil si in reteaua de magazine Dacia din intreaga tara, informeaza Automobile Dacia intr-un comunicat remis…

- La finalul anului trecut, Mercedes-Benz anunța ca modelul AMG GLC 63 S a devenit cel mai rapid SUV in producție de serie dupa ce a parcurs un tur pe circuitul de la Nurburgring in 7 minute și 49.3 secunde. Modelul german reușea sa bata recordul stabilit in 2017 de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Acum,…

- La finalul lui octombrie, ADATA a anunțat un SSD foarte rapid cu interfața USB-C. Modelul nu e la prima vedere, SE800 fiind prezentat la inceputul lui 2019 la CES in Las Vegas. Ceva mai tarziu și-a facut apariția și la Computex unde a luat un premiu pentru design și inovație – Computex d&i 2019. ADATA…

- La finalul lunii mai, BMW a publicat primele imagini și detalii referitoare la noua generație Seria 1. Modelul constructorul german a primit o platforma cu roți motrice fața, un design nou și integreaza o serie de tehnologii moderne. Acum, BMW Seria 1 a ajuns și in Romania. Hatchback-ul de clasa compacta…