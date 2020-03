Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…

- Soții Stegaru traverseaza din nou o perioada tensionata. Veronica și Viorel continua seria certurilor, aruncandu-și cuvinte grele. Tanara din Blagești susține ca vrea sa divorțeze de soțul sau, iar lucrurile sunt atat de grave, incat cei doi s-au lepadat de verighete.

- Crize de furie, in club! Sotia-Vulpita si-a iesit din minti, din cauza lui Viorel. Se pare ca sotul a enervat-o atat de tare incat, la un moment dat, Veronica a inceput sa-l loveasca cu putere pe acesta, fara sa tina cont ca erau inconjurati de oameni!

- Casnicia Veronicai cu Viorel parca sta pe un teren... minat! El a amenintat-o ca isi ia buletinul si pleaca de acasa, ea a primit declaratii de dragoste din partea altui barbat! Iar de aici, la un nou scandal monstru, nu a fost decat un pas pentru sotii Stegaru.

- Viorel și Veronica din Blagești nu au fost la ziua de naștere a tatalui barbatului, dar au avut grija sa ii transmita acestuia un mesaj la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Socrul a rupt tacerea și a facut o marturisire la care nimeni nu s-ar fi așteptat!

- Casnicia Veronicai si a lui Viorel sta pe un butoi de pulbere! Spiritele s-au incins la maximum, intre cei doi, ieri, dupa emisiunea de ieri. Sotii din Blagesti au fost la un pas de paruiala, ba chiar au adus in discutie... divortul lor.

- Dupa ce au ingropat securea razboiului, iar acum dragostea pluteste din nou in aer pentru Viorel si sotia-vulpita, cei doi au hotarat sa mearga impreuna in Blagesti, judetul Vaslui sa isi ia fetita. Socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea de targ, pentru ca odata ajunsi la casa socrilor, Veronica…