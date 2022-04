Stiri pe aceeasi tema

- Exilat in Italia, liderul gruparii Sportivilor, Mircea Nebunu, ar fi fost implicat, recent, intr-un conflict cu mai mulți proxeneți romani. In acest context, departe de prietenii care il susțineau in București, „regele” din Berceni a fost nevoit sa apere singur.

- "Lumea intreaga este impotriva dumneavoastra", i s-a adresat ambasadoarea Ucrainei, vineri, la Geneva, presedintelui rus Vladimir Putin, dupa un vot masiv in Consiliul Natiunilor Unite pentru o ancheta impotriva Rusiei pentru incalcarea drepturilor omului.

- Partenera de viața a lui Florin Salam nu se afișeaza atat de des pe rețelele de socializare. Roxana Dobre are grija ca toate aparițiile sale de pe Internet sa fie unele remarcabile. Astazi, bruneta a ținut sa le transmita un mesaj tuturor doamnelor și domnișoarelor care o urmaresc pe Instagram.

- Constanteanul care a anuntat pe Facebook ca masina sa a fost furata din fata casei si le promitea o recompensa celor care ofera informatii si ajuta la gasirea autoturismului a anuntat ca l a recuperat.Masina a fost recuperata.....multumesc Politiei Romane si cetatenilor cu spirit civic, a scris acesta…

- Mafioții care au șantajat mai mulți artiști, printre care și Florin Salam, au crezut ca se pot trage de șireturi cu judecatorii cum se trageau cu șefii Poliției, noaptea, printre cruci; așa ca au facut scandal la tribunal, ca nu le convine cum se comporta judecatoarea cu ei.

- In timp ce Valentin Baluș, zis Vali Nebunu, este cautat de Poliție, complicii din dosarul in care acesta a fost condamnat incearca, apeland la toate parghiile legale, sa obțina rejudecarea procesului.

- INCREDIBIL! Alarme false cu bomba, anunțate de pe cartele SIM oferite de școli pentru conectarea online. „Gandeste! Nu este o gluma! Apelul fals la 112 se pedepseste! Suna responsabil!” transmit politistii, care vor sa atraga atentia cu privire la consecintele legale si psiho-sociale ale acestor fapte.…

- „Bucureștiul nimanui! Exista! Il vezi, il pașești, il platești TU Cetațene! Aici in 5, și-n multe locuri din oraș, exista Bucureștiul din acte, Bucureștiul politic, Bucureștiul neadministrat, uitat, nematurat, ingalat, salbatic", spune primarul umanist al