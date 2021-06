Stiri pe aceeasi tema

- O urmarire intre poliție și o ambulanța furata de la un spital din statul New York s-a incheiat Golful Irondequoit. Femeia care a furat ambulanța de la un spital din orașul Utica duminica dimineața a reușit sa fuga mai bine de 160 de kilometri inainte de a plonja in apa, relateaza BusinessInsider .…

- Informațiile legate de furtul ambulanței sunt inca neclare. Astfel, poliția a declarat ca autospeciala ar fi fost furata de o femie de la un spital din orașul Utica, duminica dimineața.Kunkel, compania care deține ambulanța, spune insa ca aceasta a fost, de fapt, furata dintr-un garaj deschis in timp…

- O urmarire ca-n filme din statul New York s-a terminat in orașul Rochester, unde o femeie care furase o ambulanta a cazut in ocean cu ea in Golful Irondequoit, relateaza Insider . Poliția a declarat ca o femeie a furat ambulanța de la un spital din orașul Utica duminica dimineața. Kunkel, compania…

- Eveniment Doua persoane ranite intr-un accident pe DJ504, la Orbeasca de Jos iunie 12, 2021 20:58 Doua persoane au ajuns la spital, sambata seara, in urma unui accident rutier produs pe DJ504, pe raza localitații Orbeasca de Jos. Din primele date, șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului…

- Politisti americani au ucis sâmbata la Hollywood un barbat îmbracat cu o vesta antiglont ce a lovit o masina a politiei în timp ce circula cu vehiculul sau în marsarier, a anuntat politia din Los Angeles, informeaza duminica Agerpres.Politistii erau în curs de a…

- ZAGUJENI – Politistii de la Transporturi Feroviare din Caransebes au fost anuntati, azi noapte, in jurul orei 23.20, despre faptul ca in Gara Zagujeni o persoana ar fi fost surprinsa si accidentata de tren! „Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, iar din primele cercetari au stabilit ca…

- Potrivit martorilor, scandalul a izbucnit pe malul Canalului Bega, pe Splaiul Nicolae Titulescu, nu departe de Gara de Nord. Acolo, mai multi migranti s-au incaierat, iar doi afgani au fost injunghiati. Acestia au reusit sa fuga pana pe Bulevardul Dragalina unde, din cauza ranilor, s-au prabusit. Oamenii…

- Circa 5.000 de belgieni au ignorat restricțiile impuse de autoritați și s-au adunat, joi, 1 aprilie, in Parcul Cambre din Bruxelles la festivalul „La Boum”, un eveniment care normal ar fi trebui sa se desfasoare online, relateaza Mediafax . Oamenii au fost indemnați pe internet și prin intermediul rețelor…