Stiri pe aceeasi tema

- Politia italiana a anuntat vineri ca l-a arestat pe Domenico Bellocco, unul dintre liderii unei familii proeminente din temuta grupare mafiota ‘Ndrangheta, relateaza g4media . Guardia di Finanza a precizat ca Bellocco se ascundea intr-o ferma din Mongiana, la circa 50 de kilometri sud-vest de Catanzaro,…

- Ciocniri violente, luni, in o rasul Compiegne de langa Paris intre elevi și poliție. Peste 100 de elevi are cereau inchiderea liceului, s-au batut cu forțele de ordine, au vandalizat mașinile de poliție și au dat foc la coșurile de gunoi din apropierea liceului, transmite BBC.Violențele au inceput,…

- Aproape 21 de oameni au murit și peste 80.000 au fost afectați de inundații puternice in ultimele zile in statele Chiapas și Tabasco din sud-estul Mexicului. Alți oameni sunt dați disparuți sau relocați din casele lor, iar in urmatoarele ore se așteapta un nou val de ploi abundente. Autoritațile locale…

- Italia intra in carantina de joi ora 22.00 pana pe 3 decembrie, dupa ce cazurile continua sa creasca alarmant. Autoritațile au imparțit cele 20 de regiuni ale țarii, in trei culori in funcție de amploarea raspandirii coronavirusului: regiuni roșii, portocalii și galbene. Mediafax a publicat lista cu…

- Un mars pasnic de trei ore a avut loc marti seara, la care au participat aproximati 400 de persoane din cadrul miscarii Black Lives Matter (BLM) impotriva rasismului si violentei politiei. In fruntea coloanei s-au aflat sase persoane inarmate cu pusti de asalt si cutite. Autoritatile din orasul…

- Executivul a aprobat un decret de extindere a starii de urgenta pana la 31 ianuarie, pe fondul pandemiei, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului. Starea de urgenta - un raspuns comun la crize naturale sau de sanatate ce permite autoritatilor publice sa actioneze mai rapid, ocolind…

- Autoritațile italiene au descoperit o rețea de traficanți de droguri in Siracusa, Sicilia. Unii dintre aceștia faceau parada de-a dreptul de banii obținuți pe rețelele de socializare.Doua benzi de infractori au fost reținute in aceste zile in Italia, relateaza La Repubblica. Acestea se ocupau cu traficul…

- Presedintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a sfidat duminica guvernul italian si a publicat o decizie de inchidere pe teritoriul sau a tuturor centrelor de primire a migrantilor, pe care le considera a fi propice raspandirii coronavirusului, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres.