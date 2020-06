Stiri pe aceeasi tema

- Avertizari cu cod roșu de ploi Foto: ISU Meteorologii au emis și duminica mai multe avertizari cu cod roșu de ploi torențiale. Au fost vizate localitați din județe Galați, Vrancea, Bacau, Vaslui și Suceava. Ce probleme au provocat ploile, aflam de la Mihaela Mihai: "În județul…

- Un tanar din Vatra Dornei a postat un video pe pagina sa personala de Facebook, video in care respectivul profita de faptul ca inundațiile din ultimele ore au inundat o strada din localitate și, imbracat doar in șort, cu o saltea gonflabila și o vasla, a ieșit la "rafting".Cel puțin așa ...

- Centrul Infotrafic anunța ca, duminica dupa-amiaza, pe Autostrada București-Ploiești ploua torențial și exista pericol de acvaplanare. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei...

- Fenomenele meteo extreme din cursul zilei de joi au creat probleme in mai multe localitați ale județului Suceava. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in Campulung Moldovenesc, Iacobeni, Vatra Dornei, Fratauții Vechi și Suceava. In noaptea de joi spre vineri, militarii Detașamentului ...

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA| Covor de grindina pe șoseaua dintre Livezile și Poiana Aiudului. Bucațile de gheața au acoperit pamantul dupa o ploaie torențiala O ploaie cu grindina s-a abatut marți la amiaza asupra mai multor localitați din județul Alba și a acoperit pamantul cu un strat alb. Șoferii…

- Fotografia a doi frați din Suceava, care la doar 6, respectiv 9 ani, au decis sa stranga gunoaiele de pe strada lor din localitatea Vatra Dornei, a devenit virala. Cei doi frați, Georgian și Andrei Frațiloiu, i-au cerut strabuniculului lor mai mulți saci, pentru a strange gunoaiele de pe strada Todirenilor,…

- Locuitorii cartierului sucevean Burdujeni, in principal cei de pe strada Randunicii, au la dispoziție 113 noi locuri de parcare, amenajate odata cu modernizarea strazii.Viceprimarul Lucian Harșovschi a precizat ca lucrarile de modernizare a Sucevei de la scara blocului continua, in ciuda piedicilor…

- In urma Ordonanței Militare nr. 6 din 30 martie, CFR Calatori adapteaza circulația trenurilor la noile masuri impuse de autoritați, astfel ca anumite trenuri care aveau ca stație finala Suceava vor opri in stații care preced zona carantinata. Altele vor fi rerutate sau suspendate.