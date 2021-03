Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din UE vor discuta joi, la o reuniune a Consiliului European care se va desfasura in format de videoconferinta, despre solutii pentru strategia de lupta impotriva pandemiei, in contextul unei presiuni uriase din cauza numarului inca insuficient de vaccinuri impotriva COVID-19 si a inmultirii…

- BRUXELLES, 22 feb – Sputnik, Daniela Porovaț. Ministerul de Externe de la Roma a anunțat ca Ambasadorul Italiei in Republica Democratica Congo si carabinierul care il insotea au fost ucisi intr-un atac impotriva convoiului Misiunii ONU. © AFP 2020 / HANDOUT / ITALIAN FOREIGN MINISTRYLuca Attanasio…

- Uniunea Europeana a ''condamnat ferm'' luni lovitura de stat comisa de armata in Myanmar si a cerut ''punerea imediata in libertate'' a persoanelor arestate, transmit Reuters si AFP. ''Condamn ferm lovitura de stat din Myanmar si fac apel la militari sa-i puna…

- Jake Sullivan, viitorul consilier pentru securitate nationala al noului presedinte american Joe Biden a reacționat pe Twitter, unde a scris ca Alexei Navalnii „trebuie eliberat imediat".„Navalnii trebuie eliberat imediat, iar autorii acestui scandalos atac la adresa vietii lui trebuie sa fie trasi…

- Seful diplomatiei europene Josep Borell a denuntat miercuri "asaltul neobisnuit impotriva democratiei americane", dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat Congresul, si a facut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, castigate de Joe Biden, relateaza AFP. "In ochii lumii,…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a discutat, luni, cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson, despre Acordul post-Brexit, iar liderul britanic a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. "Am discutat cu Boris Johnson. Am vorbit despre…