Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, unul dintre apropiații lui Putin, s-a declarat vineri dispus sa-si trimita unitatile speciale pentru a-i inlocui pe mercenarii din grupul Wagner in orașul ucrainean Bahmut, dupa ce seful grupului paramilitar, Evgheni Prigojin, a amenințat ca se va retrage pe 10 mai de aici…

- Administrația Biden a anunțat, luni, ca Rusia a pierdut peste 100.000 de militari – morți și raniți – in cadrul ofensivei de iarna din Ucraina declanșate in luna decembrie a anului trecut. Numarul „uluitor” de pierderi inregistrate de armata rusa in ultimele cinci luni reprezinta un semn clar ca acțiunile…

- Fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat ca militarii sai au primit ordin sa nu mai ia prizonieri in Ucraina și sa ucida toți soldații ucraineni in timpul luptelor. Lui Prigojin i s-a cerut sa comenteze o inregistrare audio postata pe 23 aprilie de canalul Telegram Wagner…

- Consiliul de Supraveghere al rafinariei ploiestene Petrotel Lukoil, controlata de gigantul petrolier rus omonim, i-a inlocuit pe 4 dintre cei 5 membri ai directoratului, structura de conducere executiva a companiei, releva date analizate de Profit.ro. Inlocuirile au fost decise cu doua luni inainte…

- Ghenadi Gudkov, fost ofițer in KGB-ul sovietic și opozant politic al regimului Putin, a afirmat, intr-un interviu pentru presa franceza, ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei nu se va sfarși odata cu o eventuala infrangere militara. ”Razboiul nu se va termina prin victoria militara a Ucrainei. Razboiul…

- In Rusia s-a creat o ruptura intre generații, din cauza modului in care tinerii percep razboiul declanșat impotriva Ucrainei, a afirmat Anne Nivat, jurnalista din Franța specializata pe spațiul rus. ”Exista mai multe Rusii. Dar, in primul rand, exista Ucraina care sufera din cauza razboiului, care este…

- Evgheni Prigojin, conducatorul companiei de mercenari Wagner și-a stabilit obiectivele politice. Cunoscut drept Bucatarul lui Vladimir Putin, fost pușcariaș de drept comun, el viseaza sa aiba propria țara pe care sa o conduca. Și chiar a anunțat acest lucru, intr-o postare video pe rețelele de socializare.…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a cerut o ancheta a Curtii Penale Internationale (CPI), dupa difuzarea unor imagini care arata, potrivit acestuia, un prizonier de razboi ucrainean executat de soldati rusi, relateaza AFP. „O inregistrare ingrozitoare cu un prizonier de razboi ucrainean neinarmat…