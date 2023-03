VIDEO Una dintre victimele accidentului feroviar din Galați a murit Patru persoane au fost ranite, sambata seara, in Gara Galați, dupa ce o locomotiva a lovit o garnitura de tren de calatori. Din nefericire, una dintre persoanele ranite, o femeie de 52 de ani, a murit. Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, femeia este persoana care a suferit un stop cardiorespirator chiar in vagonul lovit. Salvatorii i-au acordat primul ajutor, insa aceasta a intrat de alte 4 ori in stop cardiorespirator, ultimul fiindu-i fatal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

