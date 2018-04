VIDEO/ Un tren cu 400 de pasageri a lovit un TIR, între Timișoara și București La un pas de o tragedie in vestul țarii! Un tren care plecase din Timișoara la ora 15 a lovit un tir in zona Lugojului. In vagoane se afla 400 de oameni. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar locomotiva trenului s-a facut praf! Trenul 1798 circula pe ruta Timișoara – București. La trecerea la nivel de cale ferata dintre Lugoj și Caransebeș a acroșat un tir, al carui șofer nu s-a oprit la timp. Circulația feroviara a fost blocata. Din fericire, intre cei 400 de calatori nu s-au inregistrat raniți, singurul care acuza dureri fiind mecanicul locomotivei, care a fost lovit la mana. „In jurul orei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Un tren de calatori in care se aflau 400 de persoane, care circula pe ruta Timisoara – Bucuresti, a lovit un TIR, sambata, in judetul Timis, mecanicul fiind ranit usor, iar locomotiva avariata. Traficul feroviar este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful Serviciului Siguranta…

- Traficul feroviar pe ruta Timișoara – București este blocat la aceasta ora in urma unui accident intervenit in zona localitații Tapia, la ieșirea din Lugoj spre Caransebeș- „In jurul orei 15.03, intre localitațile Lugoj și Tapia, la trecerea la nivel de la kilometrul 513+625…

