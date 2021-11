VIDEO - Un profesor de muzică își arată 'fluierul' la striptease: Poliția a început o anchetă Poliția Capitalei a demarat o ancheta, dupa ce pe mai multe grupuri de socializare au aparut filmulețe cu un barbat care face striptease. Se zvonește ca individul ar putea sa fie chiar dascal. „Cu privire la imaginile difuzate in grupuri de socializare, privind un eveniment privat, in care se prezuma și participarea unui cadru didactic, Secția 1 Poliție a declanșat verificari in vederea stabilirii situației de fapt și de drept”, au declarat reprezentanții Poliției Capitalei. In imaginile video se vede cum un barbat imbracat sumar face striptease in fața unei domnișoare, la o petrecere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bazinul Rapid ramane inca inchis. A trecut o luna de cand polițiștii de la Secția 20, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au inceput cercetarile in cazul celor 18 copii intoxicați cu clor in bazinul clubului din Giulești. Nu s-a ajuns inca la nicio concluzie. „Dosarul…

- Ancheta a polițiștilor timișoreni de la Secția 1 dupa ce un barbat a susținut intr-un videoclip live, pe Facebook, ca Spitalul Victor Babeș din Timișoara ar fi gol. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru raspandirea de informații false.

- Dupa ce s-au antrenat in bazinul de inot de la CS Rapid, 18 copii cu varste cuprinse intre 3 și 10 ani au avut de suferit saptamana trecuta și au ajuns la spital cu probleme respiratorii, informeaza Gazeta Sporturilor.„Am simțit ca era un miros puternic de clor, dar nu ne-am gandit ca ar putea fi probleme.…

- Incidentul a avut loc luni seara, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Copilul a ajuns la spital cu arsuri, dupa ce a cazut intr-o groapa care fusese sapata pentru a permite accesul la o conducta pentru apa calda, anunța Poliția Capitalei, citata de Agerpres . ”Minorul a fost transportat la spital…

- Un politist de la Sectia 20 din Capitala este verificat disciplinar dupa ce a fost depistat sub influenta drogurilor la intrarea in serviciu, un caz similar fiind inregistrat in luna august in judetul Prahova, anunța Observatornews . „In data de 03.09.2021, structura de control intern a Politiei Capitalei…

- Un politist de la Sectia 20 din Capitala este verificat disciplinar dupa ce a fost depistat sub influenta drogurilor la intrarea in serviciu, un caz similar fiind inregistrat in luna august in judetul Prahova. Politist bucurestean, prins drogat chiar inainte sa intre la munca Politist bucurestean, prins…

- Incidentul a avut loc vineri, 3 septembrie, in timpul unei verificari a polițiștilor la inceputul turei. Agentul a fost testat cu aparatul alcooltest și aparatul DrugTest și ”a avut rezultat pozitiv la consum de substanțe psihotrope”, potrivit unui comunicat de presa al Poliției Capitalei. Polițistul…

- Un barbat dat disparut dintr-o locație din Sectorul 2 din București, unde s-au identificat urme ce pareau a fi sange, a fost gasit mort, joi, pe un teren viran, se arata intr-un comunicat transmis, joi, de Poliția Capitalei. Victima a avut un conflict in urma cu o luna cu un cunoscut, individul fiind…