VIDEO Un politist este acuzat ca a bătut o femeie până la leșin pentru că nu purta mască. Polița Arad anchetează IPJ Arad a declanșat o ancheta dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost luata de o ambulanța și dusa la spitalul din Ineu. Localncii au postat pe rețelele sociale imagini

