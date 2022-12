Casa Alba considera ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a pledat cauza „foarte convingator” in fata publicului american si a congresmenilor, atunci cand a insistat ca este nevoie de un ajutor sustinut al SUA pentru tara sa, a declarat un oficial de rang inalt al Casei Albe, citat de CNN. In conditiile in care Casa Alba se pregateste ca republicanii – unii dintre ei punand la indoiala viitorul ajutorului pentru Ucraina – sa preia conducerea Camerei Reprezentantilor, oficialul a declarat ca opinia generala este ca discursul prețedintelui ucrainean a contribuit la prezentarea favorabila…