(VIDEO)Un nou episod in razboiul Iohannis-PSD:”E iresponsabil”

(VIDEO) Un nou episod în războiul Iohannis-PSD: „E iresponsabil” Președintele Klaus Iohannis a declarat referitor la moțiunea de cenzura, ca este „neavenita”, iar depunerea ei in situația in care este Romania arata ca PSD „nu e doar cinic (…), ci și iresponsabil”. Iohannis a fost intrebat ce parere are despre moțiunea de cenzura depusa in Parlament, pentru demiterea Guvernului Orban. „Aceasta moțiune mi se pare neavenita din motive foarte simple și clare. Daca țara e cuprinsa de o epidemie și suntem in criza economica nu vii sa depui moțiune de cenzura arata doar ca acest partid nu e doar cinic, asta am stabilit, ci e și iresponsabil. PSD cauta probabil soluții… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

