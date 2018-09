Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al aeroportului din Ibiza a fost surprins in timp ce fura din bagajele pe care le incarca intr-un avion. Momentul a fost surprins de un pasager Ryanair al cursei Ibiza-Madrid, imagini pe care le-a postat pe rețelele de socializare.

- Un pasager Ryanair a filmat un angajat al aeroportului din Ibiza cum fura din bagaje atunci cand le incarca in avion. Din imaginile postate online se vede cum angajatul aeroportului deschide o valiza și scoate din ea o boxa pe care o baga in buzunar, scrie Daily Mail. Un manipulator de bagaje a fost…

- Un avion al Emirates Airline cu aproximativ 500 de persoane la bord a fost pus sub carantina pe aeroportul JFK din New York, dupa ce mai multi pasageri s-au plans ca se simt rau, informeaza ABC News.

- Desfasurare masiva de forte noaptea trecuta pe aeroportul Otopeni. „Urmatorul gest va fi considerat unul cu potential agresiv!”, se urla dintr-o aeronava Tarom in intunericul noptii. Dupa care au urmat adevarate lupte antitero ale ofiterilor SRI care au simulat un atac terorist intr-un avion aflat in…

- Un zbor operat de Air China care asigura o legatura de la Paris la Beijing s-a intors din drum, la 30 de minute dupa decolare, in urma unei false alerte, din cauza unei neintelegeri intre un pasager ramas la sol si compania chineza, a declarat Delegatia prefectorala a aeroporturilor pariziene pentru…

- Catastrofa aviatica in Africa de Sud. Un avion de pasageri s-a prabușit in apropiere de aeroportul din orașul Pretoria. Cel puțin un om a murit și alți peste 20 au fost raniți, majoritatea lor aflandu-se in stare grava sau critica.