- Un accident bizar a avut loc vineri seara pe Șoseaua Pantelimon din Bucuresti. Un sofer a cazut cu tot cu masina intr-o groapa semnalizata cu indicatoare rutiere. Groapa era de fapt o zona in care se faceau lucrari la sistemul de termoficare si era semna

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…

- Un barbat din județul Suceava este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a condus baut un autovehicul. Dupa ce a fost oprit de poliție, acesta s-a muta pe scaunul din dreapta și a incercat sa-i convinga pe agenți ca nu el a condus autovehiculul, deși era singur in mașina. Potrivit anchetei polițiștilor,…

- Un turist in varsta de 39 de ani din Bucuresti a fost amendat cu 3.000 de lei de jandarmii montani dupa ce a incendiat pajistea din apropierea Crucii Caraiman, folosind artificii. Incendiul s-a extins repede, dar a fost stins in scurt timp. Incidentul s-a petrecut in acest week-end. ”Jandarmii montani…

- O autospeciala de pompieri apartinand Serviciului Salvare Stingere Incendii de pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti s-a rasturnat, marti dimineata, in timp ce se deplasa pe platforma aeroportului. Nicio persoana nu a fost ranita, iar traficul aerian nu a fost perturbat. Incidentul este…

- O tanara a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Șoseaua Pantelimon din București. Vatmanul a claxonat, insa tanara nu a reacționat, avand caștile la urechi. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 22:00. Tanara de 25 de ani a vrut sa treaca strada, dar nu s-a mai uitat si…

- A aparut un videoclip cu avionul de vanatoare rusesc Su-25 care s-a prabușit ieri in Crimeea, imediat dupa decolare. Deși din avion a ramas foarte puțin, echipajul s-ar fi catapultat ejectat și a supraviețuit. Avionul costa in jur de 11 milioane USD. A video has emerged of the Russian Su-25 fighter…

- Au aparut primele imagini video cu momentul in care statuia din holul Primariei Capitalei se prabușește peste copilul de 7 ani. Acesta se afla in stare grava, la Terapie Intensiva, in Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Incidentul s-a produs luni, cand baiețelul se afla impreuna cu tatal sau…