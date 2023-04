Ultramaratonistul bulgar Krasse Gueorguiev va trai intr-o cutie de sticla timp de 15 zile intr-un parc din Sofia, pentru a strange bani intr-o campanie dedicata tinerilor care lupte impotriva dependențelor.

Gueorguiev, un ambasador al organizațiilor caritabile, a alergat la aproximativ 30 de ultramaratoane in intreaga lume, din Arctica pana in Cambodgia, precum și o cursa de 217 kilometri in Valea Morții din California, scrie Mediafax.

