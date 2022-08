Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului finlandez Sanna Marin a fost testata negativ la testul antidrog pe care l-a efectuat pentru a „disipa suspiciunile”, a anuntat luni anturajul sau, dupa ce o inregistrare video in care ea aparea petrecand a suscitat un val de critici, informeaza AFP. Urina dnei Sanna Marin a fost testata…

- Femeile din Finlanda posteaza pe rețelele de socializare videoclipuri in care danseaza, in semn de susținere pentru premierul Sanna Marin, implicata intr-un scandal „partygate”, dupa scurgerea in presa a unei inregistrari video in care apare petrecand și consumand alcool, la o petrecere, scrie The Independent.Vezi…

- Sute de femei finlandeze au postat pe rețelele de socializare filme cu ele dansand și petrecand in sprijinul premierului Sanna Marin. Aceasta a fost implicata intr-un scandal dupa ce a aparut o inregistrare video in care dansa la o petrecere privata, potrivit The Guardian. Fii la curent cu…

- Șefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a anunțat vineri, 19 august, ca a facut un test antidrog, dupa apariția videoclipurilor in care petrece alaturi de prieteni, relateaza BBC. Sanna Marin, prim-ministrul Finlandei, se confrunta cu reacții negative din cauza unui videoclip care o arata cantand și…

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a declarat vineri ca a facut un test care va demonstra daca a consumat droguri ca urmare a reacțiilor aparute in urma filmarilor publicate la inceputul acestei saptamani, care o aratau petrecand cu prietenii, relateaza Reuters . Deși unele voci din opoziției au reacționat,…