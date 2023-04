VIDEO: Ucrainenii protestează în timp ce Lula al Braziliei vizitează Lisabona Fluturand steaguri naționale și imagini bantuitoare ale razboiului, ucrainenii s-au adunat vineri (21 aprilie) in fața ambasadei Braziliei din Lisabona pentru a protesta fața de comentariile controversate ale președintelui Luiz Inacio Lula da Silva despre invazia Moscovei. Lula, care a sosit in Portugalia in cursul zilei de vineri pentru o vizita oficiala de cinci zile, a sugerat anterior ca atat Ucraina, cat și Rusia sunt de vina pentru razboi și ca Statele Unite și aliații europeni ar trebui sa inceteze sa mai furnizeze arme Ucrainei, spunand ca acestea prelungesc razboiul. Refugiatul ucrainean… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii ucraineni dintr-un sat din nordul țarii, recucerit de forțele rusești in urma cu un an, au sarbatorit duminica (16 aprilie) Paștele ortodox in biserica lor distrusa de razboi. Lukașivka, in regiunea Cernihiv, a fost ocupata de forțele ruse de la inceputul lunii martie 2022 și a fost declarata…

- Armata ucraineana a lansat duminica (26 martie) imagini dintr-o drona care arata fum peste orașul Bahmut asediat și afectat de batalie, cu mulți soldați in tranșee. Comandantul forțelor terestre ale Ucrainei, generalul colonel Oleksandr Syrskyi, a declarat luni (27 martie) ca trupele sale continua…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers joi (23 martie) in regiunea sudica Herson, unde a vizitat infrastructura locala și a promis ca va „restaura totul” in urma invaziei Rusiei. Contraofensiva ucraineana de anul trecut a impins trupele rusești din capitala regionala Herson, dupa luni de ocupație.…

- Flacarile cuprind tot mai mult din orașul Bahmut, din regiunea Donețk, in timp ce atacul rusesc asupra acestuia se intensifica. Videoclipul surprins luni (27 februarie) arata pagubele cauzate cladirilor de loviturile din orașul Bahmut din prima linie, in regiunea Donețk din Ucraina. Locuitorii din zona…

- Numarul morților dupa ploile abundente care au devastat zonele de coasta ale statului Sao Paulo, Brazilia, din sud-estul țarii a crescut la 44 de persoane, potrivit unui comunicat al guvernului de stat marți (21 februarie), potrivit Reuters. Ploile masive din weekend au provocat alunecari de teren și…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite(ONU) urmeaza sa analizeze vineri un proiect de rezoluție care va cere oprirea razboiului izbucnit in urma cu un an prin invazia militara rusa in Ucraina, afirma surse diplomatice franceze. „Va fi un apel de iesire din conflict”, au afirmat diplomati francezi citati…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, susține ca Rusia va finaliza „operațiunea militara speciala” din Ucraina in anul 2023. In opinia liderului cecen, aceasta operațiune trebuie sa includa cucerirea de catre Rusia a orașelor Harkov și Odessa. Cucerirea acestor doua orașe ale Ucrainei este necesara „pentru…

- O inregistrare video filmata cu drona de Reuters arata pagubele produse unui bloc de apartamente din centrul orașului Donețk, in partea controlata de Rusia a Ucrainei, in timp ce orașul a fost atacat sambata (4 februarie). Mai multe locuințe au fost grav avariate și cel puțin un cadavru, al unui rezident…