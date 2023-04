Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat, luni, primul sau portavion, TCG Anadolu, cu intentia de a-i extinde capabilitatile de drone de la operatiuni terestre la cele navale, in contextul tensiunilor regionale in crestere pe fondul razboiului din Ucraina, pe malul opus al Marii Negre. De pe TCG Anadolu pot opera numai aparate…

- Turcia urmarește incheierea cit mai grabnica a razboiului din Ucraina și vrea sa readuca parțile in conflict la masa negocierilor de pace. Acest lucru a declarat ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Anadolu. Potrivit acestuia, autoritațile turce vad ca parțile…

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate ‘probabil’ de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- Parlamentul turc a ratificat protocolul privind aderarea Finlandei la NATO, anunța RBC-Ucraina cu referire la Anadolu. Un proiect de lege care aproba aderarea Finlandei la NATO a fost adoptat de Marea Adunare Naționala a Turciei. Ulterior, documentul corespunzator a fost aprobat la Adunarea Generala…

- Drona militara care s-a prabusit saptamana aceasta s-ar putea sa nu fie singurul lucru care lipseste acum Statelor Unite in Marea Neagra. Intamplarea cu avioanele rusesti a ridicat si o intrebare-cheie in materie de securitate pentru Washington si aliatii sai: exista o strategie clara pentru o cale…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca in noaptea de duminica spre luni, trupele de invazie ale Federatiei Ruse au atacat teritoriul ucrainean cu drone kamikaze de fabricație iraniana, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Compania turca Karpowership a semnat un memorandum privind intenția de a instala in Ucraina centrale electrice plutitoare cu o capacitate de 500 MW. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Anadolu. Potrivit companiei, centralele electrice vor putea satisface nevoile de energie electrica…

- Ambasadorul ucrainean in Turcia, Vasil Bodnar, a raportat ca a fost elaborat intregul cadru juridic pentru construcția unei uzine producatoare de drone Bayraktar TB2 in Ucraina, iar proiectarea viitoarei intreprinderi a fost deja finalizata. "Ne așteptam ca uzina sa inceapa sa funcționeze in urmatorii…