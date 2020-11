Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o schema de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro pentru domeniul cultural-artistic romanesc. Aceasta decizie a fost anunțata de vicepremierul Raluca Turcan in urma unor discuții cu reprezentanții din domeniu. Sumele vor fi acordate sub forma unor granturi. Banii vor fi acordați…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat miercuri ca, in urma discutiilor cu reprezentanti ai domeniului cultural-artistic romanesc, a fost decisa implemetarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi. Memorandumul va fi prezentat miercuri…

- Guvernul a adoptat un memorandum privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite de companiile din domeniul HoReCa, industria ospitalitatii si agentiilor de turism, in cuantum de 20% din volumul cifrei de afaceri al veniturilor inregistrate in 2020 fata de…

- Guvernul va introduce forme de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa si pentru zona culturala privata. Anunțul a fost facut aseara de premierul Romaniei, Ludovic Orban, potrivit Agerpres. „Se dau bani- 20% din pierderea pe cifra de afaceri” „Zona HoReCa, intr-adevar, a fost foarte afectata. Dar si pentru…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, joi, ca schema de ajutor de stat de garantare a creditelor pentru companiile mari devine operationala de saptamana viitoare.Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a fost intrebat de premierul Ludovic Orban, la deschiderea ședinței de Guvern de joi,…

- BUCURESTI, 15 sept – Sputnik. „Stabilirea datei este deschisa, dar probabil ca [31 decembrie] nu ar fi cea mai adecvata data și trebuie sa extindem puțin mai mult”, a declarat ministrul spaniol al Muncii Yolanda Diaz la un post de televiziune de stat. Aceasta a menționat ca poate fi vorba…

- Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice a fost prelungita pana in 2023, fiind alocati 150 de milioane de euro acestui sector, potrivit unei hotarari adoptate miercuri de Guvern.

- Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice a fost prelungita pana in 2023, fiind alocati 150 de milioane de euro acestui sector, potrivit unei hotarari adoptate miercuri de Guvern, relateaza News.ro.Citește și: Filmul Harry Potter și Piatra Filozofala a depasit pragul…